عودة فرجاني ساسي.. تعرف على كواليس مران الزمالك

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم على ملعب النادي تحت قيادة طارق يحيى المدير الفني المؤقت، استعدادا للقاء الجونة المقرر له يوم الأحد المقبل في الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وشهد التدريب عقد جلسة بين المدير الفني واللاعبين وجه لهم التهنئة على الفوز في لقاء طنطا الأخير، وطالبهم بغلق ملف المباراة السابقة والتركيز في لقاء الجونة المقبل لتحقيق الفوز.

وشهد التدريب مشاركة التونسي فرجاني ساسي لاعب الوسط بعد تماثله للشفاء من الإصابة بكدمة في الظهر.

فيما وأدى اللاعبون الذين شاركوا في لقاء طنطا تدريبات خفيفة، في حين أدى باقي اللاعبين تدريبات قوية استعدادا للقاء المقبل.