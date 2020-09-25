رأسية مارتينز تمنح بايرن ميونخ التقدم في شباك إشبيلية بالأشواط الإضافية

أحرز الإسباني خابي مارتينيز هدف التقدم لصالح بايرن ميونخ في شباك إشبيلية، في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب بوشكاش أرينا، بالعاصمة المجرية بودابست، ضمن بطول السوبر الأوروبي.

وجاء الهدف الأول بالدقيقة 12، من تسديدة من نقطة الجزاء عن طريق أوكامبوس على يمين مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونخ من ركلة جزاء.

وعادل البايرن تمريرات رائعة بين لاعبي بايرن ميونخ تصل الكرة إلى مولر الذي أرسل تمريرة سحرية إلى ليفاندوسكي في مواجهة المرمى، ومن ثم مررها إلى جوريتزكا الذي سددها قوية داخل الشباك.

وجاء هدف ملغي لصالح بايرن ميونخ عن طريق ليفاندوفسكي بداعي التسلل بعد تبادل رائع للكرة مع مولر داخل منطقة الجزاء.

ويسعى بايرن ميونخ لمواصلة فرض هيمنته على أوروبا بالتتويج باللقب في مباراة اليوم وتحقيق الرباعية التاريخية " الدوري - الألماني - كأس ألمانيا- دوري أبطال أوروبا - السوبر الأوروبي".