أحمد عيد عبد الملك يهنئ بن شرقي بعيد ميلاده الـ26: أسد بكواليتي مختلف

حرص أحمد عيد عبد الملك لاعب نادي الزمالك السابق، على تهنئة أشرف بن شرقي، لاعب الفريق، بعيد ميلاده الـ 26 اليوم الخميس.

وكتب أحمد عيد عبد الملك من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "‏عيد ميلاد بن شرقي.. تقريبًا المحترف الوحيد في تاريخ الدوري المصري الي جه بكواليتي مختلف عن اي لاعب جه مصر ..حريف.. هداف.. لعبه جماعي .. بيلتزم بكلام المدرب.. الكورة في رجله سهلة و بسيطة.. مركز في الملعب بس ولا بتسمعله صوت وفوق كل ده اسد ????".

وتألق بن شرقي بشكل كبير للغاية برفقة الفارس الأبيض، وخطف قلوب العشاق والمحبين ولقبوه بـ"الساحر" أو "بن قلبى"، ويعيش المغربي أزهى فتراته مع القلعة البيضاء، حيث يعتبر الورقة الرابحة في تتويج الأبيض بعدة بطولات مؤخرًا.

وقاد المغربي أشرف بن شرقي زملاءه في تأهل الزمالك إلى دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، حيث سيلتقي الأبيض نظيره الرجاء البيضاوى المغربي، بعدما نجح في قيادة الفريق للفوز على الترجي التونسي، في ربع نهائي البطولة الإفريقية حيث انتهت مباراة الذهاب بفوز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف، وأحرز خلالها بن شرقي الهدف الثاني للأبيض ونجح الزمالك في التأهل، حيث خسر في رادس بهدف دون رد، ليتأهل بالفوز بمجموع المباراتين.

وأعلن مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، عن تولي البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى الجديد للفريق قيادة الفريق، بداية من مباراة الجونة المقرر لها الأحد المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 30 للدورى.

ويصل باتشيكو للقاهرة بعد غد، السبت، على أن يتواجد فى استاد القاهرة لقيادة الفريق فنيًا.

وكشف مرتضى منصور عن حصول باتشيكو ومعاونيه الثلاثة على مليون و300 ألف يورو سنويا، وقرر مجلس إدارة الزمالك تعيين مدحت عبد الهادى فى منصب المدرب العام ليكون المصرى الوحيد فى الجهاز.

وسيتم استبعاد عمرو عبد السلام، مدرب حراس المرمى، بعدما أصر باتشيكو على تعيين مدرب حراس مرمى أجنبى ضمن معاونيه وهو الشرط الذى كان إحدى الأزمات فى المفاوضات.