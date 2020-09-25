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اوناجم يخضع لتدريبات تأهيلية بمران الزمالك

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اوناجم يخضع لتدريبات تأهيلية بمران الزمالك

اوناجم يخضع لتدريبات تأهيلية بمران الزمالك

أدى محمد أوناجم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية.

يأتي هذا على هامش تدريبات الفريق اليوم، استعدادا للقاء الجونة المقبل، المقرر له يوم الأحد المقبل في الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويعاني اللاعب من إصابة عبارة عن جزع في الرباط الداخلي للركبة.

وقد تعرض لها اللاعب قبل مباراة طنطا الأخيرة في الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري.

ويسعى الجهاز الطبي للفريق الأبيض لتجهيز اللاعب للحاق بالمباريات المقبلة للفريق في أقرب وقت ممكن.

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هيثم هارون

الكاتب

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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