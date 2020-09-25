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إبراهيموفيتش يعلن التحدي ضد فيروس كورونا

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إبراهيموفيتش يعلن التحدي ضد فيروس كورونا

إبراهيموفيتش يعلن التحدي ضد فيروس كورونا

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إبراهيموفيتش يعلن التحدي ضد فيروس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم ميلان الإيطالي، تعليقاً ساخراً بشأن إصابته بفيروس كورونا المستجد اليوم الخميس.

وأكد نادي ميلان إصابة مهاجمه بفيروس "كوفيد 19" وفق الفحص الذي سبق مباراة بودوجليمت النرويجي في الدور الثاني من كأس الإتحاد الأوربي.

وقال إبرا عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" قبل المباراة: "لم يمتلك فيروس كورونا الشجاعة الكافية لمواجهتي، كانت المسحة سلبية بالأمس وإيجابية اليوم، لقد كان أمراً سيئاً".

وتغلب ميلان بنتيجة 3/2 على فريق بودو جيلمت، وتأهل للمرحلة الأخيرة قبل دور المجموعات من بطولة الدوري الأوروبي.

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محمد نصر

الكاتب

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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