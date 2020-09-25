نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكشف عن قيمة الشرط الجزائي فى عقد باتشيكو في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تعاقد نادى الزمالك مع المدرب البرتغالي جايمى باتشيكو بعدما رحل باتريس كارتيرون المدير الفنى الفرنسي لفريق التعاون السعودي.
وقال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن مسؤولي نادي الزمالك اتفقوا مع البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني الجديد لفريق الكرة، علي وضع شرط جزائي في التعاقد 3 أشهر بقيمة 400 ألف يورو.
وأكد عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار" أن باتشكيو علي مليون و300 ألف يورو في عقده مع الزمالك الممتد لمدة 10 أشهر، حتي نهاية الموسم المقبل.
وتابع "الزمالك يرغب في تأمين موقفه منعًا لتكرار ما حدث مع الفرنسي باتريس كارتيرون الذي رحل إلي التعاون السعودى بعد دفع الشرط الجزائي الذي اعتبره البعض مبلغ قليل".
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