أهداف مباراة - بايرن ميونخ 2 × 1 إشبيلية | كأس السوبر الأوروبي

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أحمد جودة - القاهرة - توج بايرن ميونيخ الألماني ببطولة كأس السوبر الأوروبي بعد فوزه الصعب على إشبيلية الإسباني بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم ضمن المباراة النهائية.

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