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أهداف مباراة - بايرن ميونخ 2 × 1 إشبيلية | كأس السوبر الأوروبي

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أهداف مباراة - بايرن ميونخ 2 × 1 إشبيلية | كأس السوبر الأوروبي

أهداف مباراة - بايرن ميونخ 2 × 1 إشبيلية | كأس السوبر الأوروبي

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أهداف مباراة - بايرن ميونخ 2 × 1 إشبيلية | كأس السوبر الأوروبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توج بايرن ميونيخ الألماني ببطولة كأس السوبر الأوروبي بعد فوزه الصعب على إشبيلية الإسباني بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم ضمن المباراة النهائية.

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رشا محمد

الكاتب

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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