نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صحيفة إيطالية: صفقة تبادلية نارية بين يوفنتوس وبرشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يجهز ناديا يوفنتوس وبرشلونة للإعلان عن عقد صفقة تبادلية جديدة خلا الميركاتو الصيفي الحالي من أجل دعم صفوف الفريقين.

يأتي ذلك بعدما نجحا الفريقين في صفقة انتقال آرثر ميلو إلى يوفنتوس مقابل انتقال ميراليم بيانيتش إلى نادي برشلونة في الميركاتو الحالي.

وكشفت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، أن الصفقة التبادلية القادمة، تقضي بنقل عثمان ديمبلي إلى يوفنتوس، مقابل انتقال دوجلاس كوستا إلى برشلونة.

وقالت الصحيفة أن إتمام تلك الصفقة يظل في حيز الرهان بالعروض المقدمة للاعبين في حال لم يفلح يوفنتوس وبرشلونة في تسويق ديمبلي وكوستا.

وأشارت الصحيفة إلى أن يوفنتوس يمتلك عدد من العروض لـ دوجلاس كوستا، من مانشستر يونايتد وولفرهامبتون وعدد كبير من الأندية الأوروبية.

وأوضحت الصحيفة أن هذه الصفقة التبادلية ربما تدخل حيز التنفيذ قبل غلق بات الانتقالات الصيفية