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أهلي جدة يعلن تعاقده مع لاعب بنفيكا البرتغالي

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أهلي جدة يعلن تعاقده مع لاعب بنفيكا البرتغالي

أهلي جدة يعلن تعاقده مع لاعب بنفيكا البرتغالي

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أهلي جدة يعلن تعاقده مع لاعب بنفيكا البرتغالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعاقد نادي أهلي جدة السعودي لكرة القدم، مع الصربي ليوبومير فيسا لاعب وسط فريق بنفيكا البرتغالي.

وذكر الأهلي عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، أن إدارة النادي أنهت إجراءات التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 32 عاما، حيث وقع على عقد يمتد لموسمين مع إمكانية التمديد لموسم آخر.

ورحب الأهلي بلاعبه الجديد بنشر فيديو عبر "تويتر"، وذلك بعد أن انضم للنادي السعودي بعد أن لعب للعديد من الأندية في مسيرته مثل هايدوك كوكلا الكرواتي وبارتيزان بلجراد الصربي وأولمبياكوس اليوناني وآلافيس الإسباني.

ويسعى الأهلي بتعاقده مع اللاعب الصربي لتعويض رحيل لاعبه البرازيلي جوزيف دي سوزا الذي انضم لبشكتاش التركي.

وأنهى الأهلي الموسم الماضي من الدوري السعودي باحتلال المركز الثالث ليشارك في منافسات دوري أبطال آسيا الموسم المقبل.

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رشا محمد

الكاتب

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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