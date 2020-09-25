نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواجهات قوية لبنى سويف والبنك الأهلي والالومنيوم والمتيا بالقسم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق جولة مرتقبة في مجموعة الصعيد، بالقسم الثاني، في الثالثة من عصر السبت، ضمن منافسات الأسبوع التاسع عشر، حيث تشهد المجموعة الأولى 6 مواجهات من العيار الثقيل، أبرزهم الفيوم وبني سويف،والبنك اللأهلى مع سوهاج.

ويقدم "الفجر الرياضي" مباريات الجولة التالية

1- الفيوم مع بنى سويف

على ملعب الاسيوطي، يستضيف فريق الفيوم بقيادة كرم جابر، فريق بنى سويف بقيادة حسن موسى، ويدخل فريق بنى سويف اللقاء وهو في القمة، برصيد 38 نقطة بعد فوزه على ديروط 2/5 ، بينما الفيوم في المركز العاشر برصيد 18 نقطة، بعد هزيمته أمام المنيا 1/2.

حقق بنى سويف الفوز بهدف بلال سالم في الدور الأول.

2- البنك الأهلي مع سوهاج

يستضيف فريق البنك الأهلي، على ملعبه، فريق سوهاج، وبحتل البنك وصافة المجموعة برصيد 38 نقطة بعد فوزه على شبان قنا، بينما سوهاج في المركز السادس، بعد فوزه على التليفونات، شهد الدور الأول فوز البنك بهدف أحمد حامد .

3- الإعلاميين مع الألومنيوم

يحل فريق الألومنيوم، بقيادة ياسر الكناني، ضيفا ثقيلا على فريق الإعلاميين بقيادة أحمد صالح، ويدخل فريق الإعلاميين اللقاء وهو في المركز التاسع برصيد 19 نقطة بعد هزيمته أمام بترول أسيوط بهدفين دون رد، بينما

الألومنيوم في المركز الثالث بعد تعادله مع طهطا بهدفين لمثلهما.

وحقق فريق الألومنيوم الفوز بثلاثية نظيفة، في الدور الأول سجلها اغاثون ميلاد ومحمد عبد الحفيظ،ومحمد عبد الحميد.

4- طهطا مع شبان قنا

يواجه فريق طهطا بقيادة مصطفى حكيم مع فريق شبان قنا بقيادة كمال الزين، ويعد طهطا متذيل المجموعة برصيد 11 نقطة بعد تعادله مع الألومنيوم، في حين قنا صاحب المركز الرابع برصيد 31 نقطة بعد هزيمته على ملعبه من البنك الأهلي بهدفين نظيفين.

وشهد لقاء الدور الأول فوز الشبان بهدف أحمد الجبلاوي. 5- ديروط مع بترول أسيوط وفي ديربي قوي، يلتقي فريق ديروط، بقيادة أحمد سعد مع فريق بترول أسيوط، بقيادة محمد عبد السميع، ويحتل ديروط المركز قبل الأخير برصيد 11 نقطة، بينما فريق البترول في المركز الخامس، برصيد 27 نقطة.