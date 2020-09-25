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عمر ربيع ياسين: الأهلي يهدد البلايلي بالتراجع عن ضمه بعد تفويض بيراميدز

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عمر ربيع ياسين: الأهلي يهدد البلايلي بالتراجع عن ضمه بعد تفويض بيراميدز

عمر ربيع ياسين: الأهلي يهدد البلايلي بالتراجع عن ضمه بعد تفويض بيراميدز

كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين أن مسؤولي النادي الأهلي هددوا الجزائري يوسف البلايلي لاعب أهلي جدة السعودي بتجميد المفاوضات معه وعدم ضمه في فترة الانتقالات الجارية. 

وقال عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "مسؤولو الاهلي اكتشفوا  أن اللاعب قام بعمل تفويض لأحد وكلاء اللاعبين للتفاوض مع إدارة بيراميدز بشأن ضمه، وهو ما اعتبره البعض خطوة من اللاعب من أجل زيادة قيمة عقده". 

وتابع "الأهلي أبلغ اللاعب بالتراجع عن الصفقة في حالة عدم الغاء التفويض".

وقال مصدر  داخل نادي الترجي في تصريحات خاصة لـ " دوت الخليج"، أن مجلس إدرة نادي باب سويقة  أغلق ملف يوسف البلايلي، ويتفاوض حاليا مع لاعب آخر، وسوف يتم الإعلان عنه، عقب نهائي كأس تونس.

وأضاف المصدر:"  نادي الترجي أنهى أزمته مؤخرا مع أهلي جدة، بالحصول على كافة المستحقات المتبقية من قيمة صفقة انتقال البلايلي إلى النادي السعودي الصيف الماضي".

يذكر أن نفس المصدر أكد في وقت سابق لـ "دوت الخليج"، أن يوسف البلايلي طلب الحصول على 2 مليون دولار سنويا من أجل العودة، وهو ما رفضته إدارة الترجي.

ويعد النادي الأهلي المصري هو الأقرب حتى الآن للحصول على خدمات يوسف البلايلي، خلال الصيف الحالي، ولكن الصفقة تتوقف على بعض الأمور المادية.

وتبلغ القيمة التسويقية لـ يوسف البلايلي مليون و 600 ألف جنيه إسترليني، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.

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اسماعيل الماحي

الكاتب

اسماعيل الماحي

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