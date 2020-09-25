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بيراميدز يوضح حقيقة التفاوض مع إيهاب جلال ومشكلة رجب بكار

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بيراميدز يوضح حقيقة التفاوض مع إيهاب جلال ومشكلة رجب بكار

بيراميدز يوضح حقيقة التفاوض مع إيهاب جلال ومشكلة رجب بكار

نفى هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، وجود أي مفاوضات من جانبهم بالمدرب السابق لنادي مصر للمقاصة، إيهاب جلال بعد إعلان رحيله.

وأضاف هاني سعيد، في تصريحات تليفزيونية عقب مباراتهم أمام الإسماعيلي، :"أغلقنا موضوع المدرب ولم نتحدث في أمر تغيير المدرب فهو مستمر لإننا في فترة حرجة، كما قلت من قبل وهذا الواقع لن نغير المدرب ولكن الكرة بها متغييرات كثيرة والله وأعلم"..

واسترسل المدير الرياضي لنادي بيراميدز:"إيهاب جلال من المدربين الكبار ولكن رحيله عن المقاصة أمر يخصه هو والمقاصة وليس نحن".

وتابع المدير الرياضي لبيراميدز حديثه بالإشارة إلى أن رجب بكار يُعد من اللاعبين المهمين بفريقه ولا يوجد أي مشكلة بخصوصه، مشيرًا إلى أن المدير الفني استبعده من مباراة المصري.

وأتم مسؤول بيراميدز تصريحاته بـ :"رجب بكار كان بحاجة لبعض التمارين وهو يتدرب الآن وبإذن الله يكون معنا في المباريات المقبلة".

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مريم الجابري

الكاتب

مريم الجابري

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