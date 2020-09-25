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بايرن ميونخ يتصدر تويتر بعد فوزه بكأس السوبر الأوروبي.. والجماهير: البايرن ما يرحم

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بايرن ميونخ يتصدر تويتر بعد فوزه بكأس السوبر الأوروبي.. والجماهير: البايرن ما يرحم

بايرن ميونخ يتصدر تويتر بعد فوزه بكأس السوبر الأوروبي.. والجماهير: البايرن ما يرحم

تصدر نادي بايرن ميونخ موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد فوزه بكأس السوبر الأوروبي. 

وكان قد فاز نادي بايرن ميونخ مساء الأمس على فريق إشبيلية الإسباني في كأس السوبر الأوروبي بنتيجة هدفين لهدف واحد، وشهد اللقاء تألق كبير لحارس مرمي بايرن ميونخ الألماني مانويل نوير. 

وتفاعل مشجعي نادي بايرن ميونخ علي فوز الفريق بلقب السوبر الاوروبي وجاءت تعليقاتهم كالآتي : 

‏مباراة اليوم اثبتت لنا شيئين

‏الأولى، البايرن أفضل فريق بالعالم

‏الثانية، نوير اعظم حارس بالعالم

‏لا يحترمون كبير ولا يرحمون صغير ..

‏يحترمون تاريخهم فقط .. هؤلاء هم قوم البايرن

‏هناك قاعدتين في عالم الكره القدم 

‏الاولى نوير افضل حارس بالتاريخ

‏الثانيه لا تنسى الاولى

‏البايرن مايرحم لا صغير ولا صغير

وأكد بايرن ميونخ هيمنته على أوروبا بالتتويج باللقب في مباراة اليوم وتحقيق الرباعية التاريخية " الدوري - الألماني - كأس ألمانيا- دوري أبطال أوروبا - السوبر الأوروبي".

وخاض بايرن ميونخ مباراة الْيَوْمَ باعتباره بطلا للنسخة الأخيرة من مسابقة دوري أبطال أوروبا، بينما يلعب إشبيلية باعتباره حامل لقب الدوري الأوروبي.

وتوجا كلا من بايرن ميونخ وإشبيلية بكأس السوبر الأوروبي مرة واحدة في تاريخهما.

تشهد مباراة اليوم عودة الجماهير في البطولات الأوروبية، لأول مرة بعد أزمة " كوفيد 19".

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اسماعيل الماحي

الكاتب

اسماعيل الماحي

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