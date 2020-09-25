النحاس يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع إيهاب جلال ونجم بيراميدز

نفي تامر النحاس وكيل أعمال ايهاب جلال المدير الفني السابق لمصر للمقاصة، اقترابه من تولي القيادة التدريبية للنادي الاهلي خلفًا للسويسري رينيه فايلر المدير الفني الحالي للفريق.

وقال النحاس في تصريحات لبرنامج نمبر وان المذاع علي قناة النهار مع الاعلامي عمر ربيع ياسين: "البعض فسر تصريحي ان ايهاب جلال لن يتولي تدريب اي فريق في الموسم الحالي، إلا إذا تلقى عرض من الأهلي او الزمالك، بأن وجود مفاوضات حمراء معه".

وتابع " ايهاب جلال لن يقود اي فريق حاليًا، وسينتظر لنهاية الموسم لدراسة العروض المقدمة له".

أكد تامر النحاس وكيل أعمال رجب بكار الظهير الأيمن لنادي بيراميدز أيضا، أن أزمته مع الجهاز الفني في طريقها للحل خلال الفترة المقبلة.

وأردف النحاس : "بكار ملتزم بالعقوبة التي تم توقعيها عليه بالتدريب منفردًا، واللاعب لم يعترض أو يرفض التدريب".

وأوضح النحاس أن الأهلى والزمالك لم يدخلا فى مفاوضات رسمية مع رجب بكار، مشيرًا إلي أن كل ما يثار خلال الفترة الماضية أمر طبيعي، كون اللاعب أحد أبرز الاسماء في الجهة اليمني التي يسعي الأهلي والزمالك لتدعيمها.