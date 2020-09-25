نجم الأهلي السابق: رحيل فايلر لن يؤثر علي الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - أكد رمضان السيد٬ نجم الأهلي السابق٬ ان رحيل السويسري رينيه فايلر٬ لن يؤثر على أداء القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة. وقال رمضان فى برنامج "البريمو"٬ المذاع على قناة "Ten": "فايلر بعد عودته من كورونا خارج عن تركيزه تماما سواء فى التدريبات والتشكيل وسيكون فى مصلحة الأهلي رحيله". وأضاف: "فايلر عنيد وجماهير الاهلي فى الفترة الحالية لا ترغب فى استمراره خلال الفترة المقبلة". ويذكر أن النادى الأهلى حقق الفوز على فريق أف سي مصر ويستعد لمواجهة فريق طنطا ضمن مباريات الجولة ال 30 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

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