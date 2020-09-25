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نجم الأهلي السابق: رحيل فايلر لن يؤثر علي الأهلي

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نجم الأهلي السابق: رحيل فايلر لن يؤثر علي الأهلي

نجم الأهلي السابق: رحيل فايلر لن يؤثر علي الأهلي

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الأهلي السابق: رحيل فايلر لن يؤثر علي الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد رمضان السيد٬ نجم الأهلي السابق٬ ان رحيل السويسري رينيه فايلر٬ لن يؤثر على أداء القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.

وقال رمضان فى برنامج "البريمو"٬ المذاع على قناة "Ten": "فايلر بعد عودته من خارج عن تركيزه تماما سواء فى التدريبات والتشكيل وسيكون فى مصلحة الأهلي رحيله".

وأضاف: "فايلر عنيد وجماهير الاهلي فى الفترة الحالية لا ترغب فى استمراره خلال الفترة المقبلة".

ويذكر أن النادى الأهلى حقق الفوز على فريق أف سي مصر ويستعد لمواجهة فريق طنطا ضمن مباريات الجولة ال 30 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

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محمد نصر

الكاتب

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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