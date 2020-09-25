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محمد صلاح: باتشيكو مدرب على أعلى مستوى

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محمد صلاح: باتشيكو مدرب على أعلى مستوى

محمد صلاح: باتشيكو مدرب على أعلى مستوى

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد صلاح: باتشيكو مدرب على أعلى مستوى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعاقد نادى الزمالك مع المدرب البرتغالي جايمى باتشيكو بعدما رحل الفرنسي باتريس كارتيرون عن تدريب الأبيض خلال الأيام الماضية.

وأكد محمد صلاح٬ المدير الفني الأسبق لفريق الزمالك٬أن البرتغالي جايمي باتشيكو٬ مدير فني فنيا على أعلي مستوي وقريب للغاية من اللاعبين.

وقال صلاح فى برنامج "البريمو"٬ المذاع على قناة "Ten": "باتشيكو يهتم بأدق التفاصيل مع الجهاز المعاون يوميا٬ وفى الفترة الحالية يملك لاعبين على أعلي مستوي".

وأضاف: "باتشيكو فكره عقيم بسبب الطريقة الدفاعية ولكنه مدرب مميز للغاية٬ والجيل الحالي أفضل من الفترة الأولي للمدرب البرتغالي".

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محمد فؤاد

الكاتب

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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