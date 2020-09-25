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أبو العينين ينعى والدة هيثم شعبان المدير الفني لسيراميكا كليوباترا.. فيديو

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أبو العينين ينعى والدة هيثم شعبان المدير الفني لسيراميكا كليوباترا.. فيديو

أبو العينين ينعى والدة هيثم شعبان المدير الفني لسيراميكا كليوباترا.. فيديو

قال الإعلامي إيهاب الكومي إن النائب محمد أبو العينين حرص على نعي والدة هيثم شعبان، المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا التي وافتها المنية اليوم الخميس، مقدمًا واجب العزاء للمدير الفني وأسرته هو ومجموعة سيراميكا كليوباترا.

وتقدم الإعلامي إيهاب الكومي خلال تقديم برنامج ملعب البلد المذاع على قناة دوت الخليج، بخالص العزاء لهيثم شعبان المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا.

وقال الكومي إن شعبان من النماذج المحترمة وأحد أبناء نادي سيراميكا كليوباترا المخلصين.

وكان هيثم شعبان قد كتب عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أمس الخميس : لا حول ولا قوة الا بالله  ، امى فى ذمة الله "

واضاف هيثم شعبان المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا:  "صلاة الجنازة المغرب بمسجد فاطمة الزهراء بمدينة نصر خلف جنينة مول ، والعزاء على المقابر ". 

ونجح فريق سيراميكا كليوباترا في تحقيق الفوز على منافسه كوكاكولا بنتيجة هدف دون رد في المباراة التي اقيمت ضمن منافسات الجولة ال18 من مسابقة دورى القسم الثانى بعد فترة توقف دامت لـ أكثر من 5 أشهر على خلفية انتشار

ويتبقى 4 محطات أمام فريق سيراميكا كليوباترا لتحقيق حلم الصعود الذي تأجل الموسم الماضي بفارق نقطة واحدة فقط عن اف سي مصر الذي صعد للدورى الممتاز .

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محمد نصر

الكاتب

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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