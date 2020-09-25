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أحمد سامي: فايلر "بيدلع" على الأهلي .. ومختار مختار الأنسب لخلافته

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أحمد سامي: فايلر "بيدلع" على الأهلي .. ومختار مختار الأنسب لخلافته

أحمد سامي: فايلر "بيدلع" على الأهلي .. ومختار مختار الأنسب لخلافته

وجه أحمد سامي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، انتقادًا لاذعًا للسويسري رينيه فايلر مدرب الأهلي، بسبب موقفه من عدم الاستمرار مع القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.

وقال أحمد سامي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "إم بي سي مصر": "لا أحب التحدث عن المدربين، وسأقول مقولة دارجة في الشارع (اللي ميلاقيش دلع ويدلع ربنا هيحاسبه) وهذا ما حدث مع فايلر".

وأكمل: "إدارة الأهلي وفرت كل شىء لـ فايلر، وأي زيادة عن ذلك ستكون أمرا خاطئ، والأهلي ناد كبير والمدرب لن يؤثر عليه حتى إذا كانت الفترة ضيقة وحرجة".

وأردف: "هناك مدربين مصريين جيدين جدًا يستطيعون فعل كل شىء مثل الأجنبي، ولكن الأندية الكبيرة مثل الأهلي والزمالك يعتمدون على المدرب الأجنبي".

وتابع: "أرشح مختار مختار المدير الفني للإنتاج الحربي لتدريب الأهلي".

واختتم: "الأهلي ناد كبير جدًا ويمتلك كل الإمكانيات والسبل المتواجدة لنجاح المدير الفني".

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محمد نصر

الكاتب

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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