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عمر ربيع ياسين: الأهلى يغري يانكون بـ15 ألف دولار شهريًا للاستمرار

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عمر ربيع ياسين: الأهلى يغري يانكون بـ15 ألف دولار شهريًا للاستمرار

عمر ربيع ياسين: الأهلى يغري يانكون بـ15 ألف دولار شهريًا للاستمرار

كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين عن وجود محاولات من النادي الأهلي، مع ميشيل يانكون مدرب حراس المرمي بالفريق الأول من أجل اقناعه بالاستمرار مع الفريق حال رحيل المدير الفني رينيه فايلر. 

وقال ياسين عبر برنامجه نمبر وان علي قناة النهار: "مسؤولو الأهلي، أغروا مدرب الحراس بزيادة راتبه خمسة الاف دولار ليصبح ١٥ ألف دولار فى الشهر بدلا من ١٠ الاف، وهو ما رحب به يانكون، الذى لديه رغبة في الاستمرار مع المارد الأحمر". 

ويقدم محمد الشناوي حارس الأهلى مستويات متميزة منذ قدوم يانكون الي القلعة الحمراء مطلع الموسم الماضي.

وأكد شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم النادي الأهلي أن مجلس الإدارة الأحمر لن يتم إجباره على الإعلان عن قراراته في وقت لا يريده.

وفي تصريحات لقناة الأهلي قال شريف فؤاد :"هناك وقت من أجل الإعلان عن القرارات بالنسبة لمجلس الإدارة، ولن يجبرنا أحد على تغيير ذلك".

وأشار فؤاد إلى أن الأهلي يمتلك حق اختيار التوقيت المناسب من أجل الإعلان عن القرارات التي يتخذها بشأن النادي أو الفرق الرياضية.

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هيثم هارون

الكاتب

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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