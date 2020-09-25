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صالات المنيا تخوض مباراتين وديتين الأسبوع المقبل استعدادًا للممتاز

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صالات المنيا تخوض مباراتين وديتين الأسبوع المقبل استعدادًا للممتاز

صالات المنيا تخوض مباراتين وديتين الأسبوع المقبل استعدادًا للممتاز

أعلن ياسر مصطفى، مدير الكرة لفريق كرة الصالات بنادي المنيا، جاهزية الفريق استعدادا لاستئناف مباريات الدوري الممتاز يوم 6 أكتوبر المقبل.

وقال مدير الكرة إن الفريق سوف يخوض مبارتين وديتين، الاسبوع المقبل ، يبدأها يوم الأحد بلقاء فريق الجامعة ، وفي اليوم الثاني يلتقي فريق شركة الكهرباء ، حيث تقام المبارتين على صالة استاد المنيا.

كما أشار مصطفى إلى أن جميع لاعبو الفريق ملتزمون بالتدريبات منذ بدء فترة الاعداد، تحت قيادة المدير الفني هشام بلية ، مؤكدا سعي الفريق للحفاظ على مستواه هذا الموسم ضمن الاربعة الكبار، لخوض الدورة المجمعة للمنافسة على لقب الدوري.

يذكر أن فريق المنيا يستضيف الدرب الأحمر يوم 6 أكتوبر المقبل على صالة استاد المنيا، في أولى المباريات عقب استئناف الدوري.

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اسماعيل الماحي

الكاتب

اسماعيل الماحي

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