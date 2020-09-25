صالات المنيا تخوض مباراتين وديتين الأسبوع المقبل استعدادًا للممتاز

أعلن ياسر مصطفى، مدير الكرة لفريق كرة الصالات بنادي المنيا، جاهزية الفريق استعدادا لاستئناف مباريات الدوري الممتاز يوم 6 أكتوبر المقبل.
وقال مدير الكرة إن الفريق سوف يخوض مبارتين وديتين، الاسبوع المقبل ، يبدأها يوم الأحد بلقاء فريق الجامعة ، وفي اليوم الثاني يلتقي فريق شركة الكهرباء ، حيث تقام المبارتين على صالة استاد المنيا.
كما أشار مصطفى إلى أن جميع لاعبو الفريق ملتزمون بالتدريبات منذ بدء فترة الاعداد، تحت قيادة المدير الفني هشام بلية ، مؤكدا سعي الفريق للحفاظ على مستواه هذا الموسم ضمن الاربعة الكبار، لخوض الدورة المجمعة للمنافسة على لقب الدوري.
يذكر أن فريق المنيا يستضيف الدرب الأحمر يوم 6 أكتوبر المقبل على صالة استاد المنيا، في أولى المباريات عقب استئناف الدوري.
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