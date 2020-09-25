هل تذكرون الممثل الكوميدي المصري اللمبي ‘‘محمد سعد’’؟؟.. شاهدوا من هي زوجته التي أخفاها عن الإعلام!!

هل تذكرون الممثل الكوميدي المصري اللمبي ‘‘محمد سعد’’؟؟.. شاهدوا من هي زوجته التي أخفاها عن الإعلام!!

ظهور مفاجئ لـ“القذافي” متوعدًا بمحاسبة هذه المرأة بتهمة تدمير ليبيا!

ظهور مفاجئ لـ“القذافي” متوعدًا بمحاسبة هذه المرأة بتهمة تدمير ليبيا!

الأهلي يخوض مرانه الأول بالمغرب استعدادًا للوداد

الأهلي يخوض مرانه الأول بالمغرب استعدادًا للوداد

موسيماني يفرض السرية على تدريبات الأهلي قبل موقعة الوداد بدوري أبطال أفريقيا

موسيماني يفرض السرية على تدريبات الأهلي قبل موقعة الوداد بدوري أبطال أفريقيا

دوري الأمم الأوروبية| فرنسا تواجه كرواتيا في تكرار نهائي المونديال.. والبرتغال أمام السويد بدون رونالدو

دوري الأمم الأوروبية| فرنسا تواجه كرواتيا في تكرار نهائي المونديال.. والبرتغال أمام السويد بدون رونالدو

لم يخطف منه التأهل من قبل.. هل ينجح موسيماني فى كسر عقدة الوداد مع الأهلي

لم يخطف منه التأهل من قبل.. هل ينجح موسيماني فى كسر عقدة الوداد مع الأهلي

بسبب كورونا.. أيسلندا تستبدل جهازها الفني أمام بلجيكا

بسبب كورونا.. أيسلندا تستبدل جهازها الفني أمام بلجيكا

سعفان يتابع الانتقال إلى التحول الرقمي مع مديريات القوي العاملة بالمحافظات

سعفان يتابع الانتقال إلى التحول الرقمي مع مديريات القوي العاملة بالمحافظات

"البيان" الإماراتية: أفعال تركيا غير العقلانية ستنقلب عليها قريبا

"البيان" الإماراتية: أفعال تركيا غير العقلانية ستنقلب عليها قريبا

سعفان يهنئ الفريق حلمي بعيد القوات الجوية‎: ذكرى أحد أخلد أيام الوطنية المصرية

سعفان يهنئ الفريق حلمي بعيد القوات الجوية‎: ذكرى أحد أخلد أيام الوطنية المصرية

الرئيسية الارشيف الرياضة

45 مليون يورو مكاسب برشلونة من رحيل سواريز

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
45 مليون يورو مكاسب برشلونة من رحيل سواريز

45 مليون يورو مكاسب برشلونة من رحيل سواريز

45 مليون يورو ..هكذا بدأ نادي برشلونة الإسباني رحلة إنعاش أوضاعه المالية في ظل الأزمة المادية الضخمة التي ضربت النادي في الأشهر الستة الأخيرة إلى جانب تجديد الدماء عقب قراره برحيل 3 من كبار اللاعبين في تشكيلة الفريق الكاتالوني عن صفوفه رغم خسارته في المقابل الحصول على عائد مالي كبير ورحيلهم نظير 7 ملايين يورو فقط قبل موسم واحد من انتهاء تعاقداتهم.

وكتبت إحصائية إقتصادية نجاح برشلونة في الحصول على مكسب مالي قيمته 45 مليون و700 ألف يورو من خلال تجنب سداد رواتبهم عن موسم 2020/2021.

ويتصدر المشهد هنا رحيل لويس سواريز رأس الحربة الذي كان يصل راتبه السنوي إلى 23 مليونا و400 ألف يورو شاملة الحوافز، بالإضافة إلى ايفان راكيتيش لاعب الوسط الذي رحل هو الأخر وكان يتقاضي 13 مليونا و300 ألف يورو سنويا، ثم انضم لهم أرتور فيدال لاعب الوسط المهاجم الذي رحل هو الأخر للإنتر الإيطالي وكان ينال راتبا سنويا قيمته تصل إلى 9 ملايين يورو.

ولم تتوقف مكاسب برشلونة عند حد تخفيض 45 مليونا من ميزانية الرواتب الكبيرة بل نجح في تفعيل قراره بشأن تعديل لائحة الأجور لدي الفريق في المستقبل وتخفيض الرواتب لما هو أقل من 10 ملايين يورو بعد وصول الخسائر إلى 250 مليون يورو بسبب تفشي في وقت سابق.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 45 مليون يورو مكاسب برشلونة من رحيل سواريز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه:
امير السيد

الكاتب

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إخترنا لك

فوز الأهلي والزمالك على الصيد والغابة في دوري المرتبط لسيدات السلة

أخبار ذات صلة

0 تعليق