رئيس المقاصة: الأهلي وبيراميدز لم يطلبا التعاقد مع إبراهيم رسميا .. ونرحب بقيادة تاكيس للفريق

أكد محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة نادي مصر للمقاصة، عدم وجود أية عروض رسمية وصلت للتعاقد مع محمد ابراهيم صانع العاب الفريق الأول لكرة القدم سواء من الاهلي أو بيراميدز.

وقال عبد السلام في تصريحات لبرنامج نمبر وان المذاع علي قناة النهار: "لم تصل أي عروض رسمية لمحمد ابراهيم، وكل ما يُثار عبارة عن كلام من وكلاء اللاعبين ولا توجد أي مفاوضات رسمية".

وتابع: "كل ما يشغل بال اللاعب حاليًا هو الانضمام لمعسكر المنتخب المقبل، والتركيز في مباريات مصر للمقاصة".

وأردف اللواء محمد عبدالسلام على تلقي إبراهيم عروض من السعودية والإمارات، من أجل التعاقد معه في فترة الانتقالات المقبلة. وأضاف عبد السلام: " سأقوم ببيع محمد إبراهيم حال تلقيه عرض مناسب، لكني في الوقت ذاته سأرفض الحصول علي أي لاعبين من الأهلي اذا ما انضم للمارد الأحمر".