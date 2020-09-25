نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة مفاوضات الأهلي مع إيهاب جلال لخلافة فايلر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفي تامر النحاس وكيل أعمال ايهاب جلال المدير الفني السابق لمصر للمقاصة، اقترابه من تولي القيادة التدريبية للنادي الاهلي خلفًا للسويسري رينيه فايلر المدير الفني الحالي للفريق.

وقال النحاس في تصريحات لبرنامج نمبر وان المذاع علي قناة النهار مع الاعلامي عمر ربيع ياسين: "البعض فسر تصريحي أن إيهاب جلال لن يتولي تدريب أي فريق في الموسم الحالي، الا اذا تلقي عرض من الأهلي أو الزمالك، بأن وجود مفاوضات حمراء معه".

وتابع " ايهاب جلال لن يقود أي فريق حاليًا، وسينتظر لنهاية الموسم لدراسة العروض المقدمة له".