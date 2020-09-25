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حقيقة مفاوضات الأهلي مع إيهاب جلال لخلافة فايلر

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حقيقة مفاوضات الأهلي مع إيهاب جلال لخلافة فايلر

حقيقة مفاوضات الأهلي مع إيهاب جلال لخلافة فايلر

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة مفاوضات الأهلي مع إيهاب جلال لخلافة فايلر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفي تامر النحاس وكيل أعمال ايهاب جلال المدير الفني السابق لمصر للمقاصة، اقترابه من تولي القيادة التدريبية للنادي الاهلي خلفًا للسويسري رينيه فايلر المدير الفني الحالي للفريق. 

وقال النحاس في تصريحات لبرنامج نمبر وان المذاع علي قناة النهار مع الاعلامي عمر ربيع ياسين: "البعض فسر تصريحي أن إيهاب جلال لن يتولي تدريب أي فريق في الموسم الحالي، الا اذا تلقي عرض من الأهلي أو الزمالك، بأن وجود مفاوضات حمراء معه". 

وتابع " ايهاب جلال لن يقود أي فريق حاليًا، وسينتظر لنهاية الموسم لدراسة العروض المقدمة له".

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محمد يوسف

الكاتب

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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