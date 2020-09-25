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موعد مباراة ريال مدريد أمام ريال بيتيس بالدوري الإسباني والقنوات الناقلة

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موعد مباراة ريال مدريد أمام ريال بيتيس بالدوري الإسباني والقنوات الناقلة

موعد مباراة ريال مدريد أمام ريال بيتيس بالدوري الإسباني والقنوات الناقلة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ريال مدريد أمام ريال بيتيس بالدوري الإسباني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه نادي ريال مدريد نظيره نادي ريال بيتيس غدا السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الاسباني الممتاز.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين غدا السبت فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب ريال بيتيس الدولي بمدينة إشبيلية.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الاسباني الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

يذكر أن نادي ريال مدريد قد افتتح بطولة الدوري الاسباني الممتاز بتعادل مخيب على أرضه أمام نظيره فريق ريال سوسييداد بنتيجة 0 / 0.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موعد مباراة ريال مدريد أمام ريال بيتيس بالدوري الإسباني والقنوات الناقلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

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محمد نصر

الكاتب

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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