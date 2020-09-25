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الكشف عن تطورات جديدة بشأن تعاقد الأهلي مع محمد إبراهيم

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الكشف عن تطورات جديدة بشأن تعاقد الأهلي مع محمد إبراهيم

الكشف عن تطورات جديدة بشأن تعاقد الأهلي مع محمد إبراهيم

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكشف عن تطورات جديدة بشأن تعاقد الأهلي مع محمد إبراهيم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يسعي النادى الأهلى لحسم ملف الصفقات الجديدة وموقف الراحلين عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد محمد عبد السلام رئيس مجلس اارة نادي مصر للمقاصة، عدم وجود أية عروض رسمية وصلت للتعاقد مع محمد ابراهيم صانع العاب فريق الكرة سواء من الاهلي أو بيراميدز. 

وقال عبد السلام في تصريحات لبرنامج نمبر وان المذاع علي قناة النهار: "لم تصل أي عروض رسمية لمحمد ابراهيم، وكل ما يُثار عبارة عن كلام من وكلاء اللاعبين ولا توجد أي مفاوضات رسمية". 

وتابع: "كل ما يشغل بال اللاعب حاليًا هو الانضمام لمعسكر المنتخب المقبل، والتركيز في مباريات مصر للمقاصة".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الكشف عن تطورات جديدة بشأن تعاقد الأهلي مع محمد إبراهيم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

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اسماعيل الماحي

الكاتب

اسماعيل الماحي

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