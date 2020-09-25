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مرتضى منصور يستقبل محمد عبد اللطيف مشجع الزمالك الكفيف

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مرتضى منصور يستقبل محمد عبد اللطيف مشجع الزمالك الكفيف

مرتضى منصور يستقبل محمد عبد اللطيف مشجع الزمالك الكفيف

استقبل المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي محمد عبد اللطيف مشجع الزمالك الكفيف بمكتبه أمس الخميس لتلبية عدد من الطلبات له بعد المعاناة التي عاشها خلال الفترة الماضية.

ووعد رئيس نادي الزمالك بحل أزمة السكن الخاصة بمحمد عبد اللطيف مشددًا على أنه لم يقف يومًا ضده بل ساعده وأعاده عندما تم فصله من عمله مجددًا.

أضاف مرتضى منصور أنه رافض لأي طريقة تنقص من كبرياء "محمد عبد اللطيف" وعزة نفسه مشيرًا الى أنه سيقوم بالعمل على إيجاد حل مع وزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظ الجيزة وكافة المسئولين لتحقيق حلمه بالحصول على مسكن لائق يأويه وأسرته.

من جانبه، قال محمد عبد اللطيف إن المستشار مرتضى منصور ساعده كثيرًا بتعيينه في النادي بالإضافة الى الوقوف بجانبه في أزمات عديدة مشيرًا الى أنه كان يؤمن بأنه لن يخذله في الوقوف بجانبه في الأزمة التي يمر بها.

ووعد محمد عبد اللطيف، رئيس نادي الزمالك بعدم تكرار الأفعال التي تسيء لنادي الزمالك وجماهيره وقدم أسفه الشديد على تلك الأفعال.

تقرر وصول البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى القاهرة يوم السبت المقبل.

يأتي هذا تمهيدا لتوقيع العقود الرسمية لتدريب الفريق وبدء مهمته مع القلعة البيضاء.

ومن المقرر أن يصل مع المدير الفني كل من أليكس كوستا المدرب المساعد وجوزيه بيدرو مخطط الأحمال، بالإضافة إلى جواو المحامي الخاص بالمدير الفني لتجهيز العقود.

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هيثم هارون

الكاتب

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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