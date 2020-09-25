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وكيله : رجب بكار لم يطلب فسخ تعاقده مع بيراميدز

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وكيله : رجب بكار لم يطلب فسخ تعاقده مع بيراميدز

وكيله : رجب بكار لم يطلب فسخ تعاقده مع بيراميدز

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكيله : رجب بكار لم يطلب فسخ تعاقده مع بيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد تامر النحاس وكيل أعمال رجب بكار الظهير الأيمن لنادي بيراميدز، أن أزمته مع الجهاز الفني في طريقها للحل خلال الفترة المقبلة. 

وقال النحاس في تصريحات لبرنامج نمبر وان المذاع علي قناة النهار مع الاعلامي عمر ربيع ياسين: "بكار ملتزم بالعقوبة التي تم توقعيها عليه بالتدريب منفردًا، واللاعب لم يعترض أو يرفض التدريب". 

وأوضح النحاس أن الأهلى والزمالك لم يدخلا فى مفاوضات رسمية مع رجب بكار، مشيرًا إلي أن كل ما يثار خلال الفترة الماضية أمر طبيعي، كون اللاعب أحد أبرز الاسماء في الجهة اليمني التي يسعي الأهلي والزمالك لتدعيمها.

ويذكر أن بيراميدز حقق الفوز اليوم على فريق الإسماعيلي ضمن مباريات الجولة ال 29 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

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محمد فؤاد

الكاتب

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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