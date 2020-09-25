نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوارديولا يشكف سر صعوبة لقاء ليستر سيتي بعد التأهل في كأس الرابطة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - كشف بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، عن سر صعوبة مواجهة ليستر سيتي المقبلة في اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
وتأهل مانشستر سيتي بالأمس لدور الثمن نهائي من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية بعد الفوز على بورنموث بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد.
وقال جوارديولا في تصريحات صحفية: "ستكون مباراة صعبة بشكل لايصدق، ولن يكون هناك اي استثناءات، ونحن سنلعب على ارضنا، ونسعى لاستغلال ذلك".
وأضاف: "الان علينا ان نتعافى، لان لدينا مباراة بعد 3 ايام(ليستر)، وبعد 3-4 ايام بيرنلي، وبعد ذلك ليدز يونايتد، وليس لدينا وقت للتدرب فقط نحاول الوصول للمباراة التالية بجاهزية كاملة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جوارديولا يشكف سر صعوبة لقاء ليستر سيتي بعد التأهل في كأس الرابطة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.
0 تعليق