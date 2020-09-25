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جوارديولا يشكف سر صعوبة لقاء ليستر سيتي بعد التأهل في كأس الرابطة

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جوارديولا يشكف سر صعوبة لقاء ليستر سيتي بعد التأهل في كأس الرابطة

جوارديولا يشكف سر صعوبة لقاء ليستر سيتي بعد التأهل في كأس الرابطة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوارديولا يشكف سر صعوبة لقاء ليستر سيتي بعد التأهل في كأس الرابطة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، عن سر صعوبة مواجهة ليستر سيتي المقبلة في اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. 

وتأهل مانشستر سيتي بالأمس لدور الثمن نهائي من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية بعد الفوز على بورنموث بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد. 

وقال جوارديولا في تصريحات صحفية: "ستكون مباراة صعبة بشكل لايصدق، ولن يكون هناك اي استثناءات، ونحن سنلعب على ارضنا، ونسعى لاستغلال ذلك".

وأضاف: "‏الان علينا ان نتعافى، لان لدينا مباراة بعد 3 ايام(ليستر)، وبعد 3-4 ايام بيرنلي، وبعد ذلك ليدز يونايتد، وليس لدينا وقت للتدرب فقط نحاول الوصول للمباراة التالية بجاهزية كاملة".

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محمد يوسف

الكاتب

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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