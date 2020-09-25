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بعد الهزيمة من براميدز..عضو بمجلس إدارة الإسماعيلي ينفي استقالة الأعضاء

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بعد الهزيمة من براميدز..عضو بمجلس إدارة الإسماعيلي ينفي استقالة الأعضاء

بعد الهزيمة من براميدز..عضو بمجلس إدارة الإسماعيلي ينفي استقالة الأعضاء

نفى عضو داخل مجلس إدارة النادي الإسماعيلي ، ما يتردد حول إستقالة مجلس إدارة النادي الإسماعيلي ، عقب الهزيمة التي تلقاها الفريق أمام مضيفه بيراميدز في الجولة ال ٢٩ من مسابقة الدوري العام.

وقال عضو مجلس الإدارة ، إن حتى الآن لم يتم إبلاغه بأي اسقالة ، مؤكدًا عدم دخول النادي منذ ما يقرب من ٨ شهور ، بسبب ظروف صحية.

كانت جماهير الإسماعيلي ، خرجت عقب لقاء الإسماعيلي وبيراميدز والذي يعمل بفوز بيراميدز بثلاث أهداف لهدف وطالبت برحيل مجلس إدارة النادي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان من منصبهم بسبب تراجع أداء الفريق.

ويواجه الإسماعيلي فريق طلائع الجيش في الجولة القادمة من عمر المسابقة المحلية.

يذكر أن الإسماعيلي يحتل المركز 87 برصيد 31 نقطة في جدول الدوري العام.

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هيثم هارون

الكاتب

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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