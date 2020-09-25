بالصور .. ممدوح عيد يهنئ لاعبي بيراميدز بالثلاثية في شباك الإسماعيلي

حرص المهندس ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز على تهنئة لاعبي فريق الكرة والجهاز الفني بالثلاثية التي سجلها اللاعبون في شباك الإسماعيلي بالدوري الممتاز.
وحقق بيراميدز فوزا كبيرا بثلاثة أهداف مقابل هدف على الإسماعيلي في الدوري باستاد الإسماعيلية ليحصد ٣ نقاط غالية.
وبمجرد إطلاق الحكم صافرة النهاية حرص المدير التنفيذي ومعه الكابتن هاني سعيد المدير الرياضي على النزول لغرفة الملابس وتهنئة اللاعبين وجهازهم الفني على الفوز الكبير والعرض الكروي الرائع.
ونفي هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، وجود أي مفاوضات من جانبهم بالمدرب السابق لنادي مصر للمقاصة، إيهاب جلال بعد إعلان رحيله.
وأضاف هاني سعيد، في تصريحات تليفزيونية عقب مباراتهم أمام الإسماعيلي، :"أغلقنا موضوع المدرب ولم نتحدث في أمر تغيير المدرب فهو مستمر لأننا في فترة حرجة، كما قلت من قبل وهذا الواقع لن نغير المدرب ولكن الكرة بها متغيرات كثيرة والله وأعلم".
واسترسل المدير الرياضي لنادي بيراميدز:"إيهاب جلال من المدربين الكبار ولكن رحيله عن المقاصة أمر يخصه هو والمقاصة وليس نحن".
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