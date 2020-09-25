نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من مدرب بايرن ميونخ بعد التتويج بلقب السوبر الأوروبي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - عبر هانسي فليك المدير الفني لبايرن ميونخ الألماني، عن سعادته البالغة بعد التتويج بلقب السوبر الأوروبي بالأمس، وذلك عقب الفوز على حساب إشبيلية بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد.
وقال فليك في تصريحات صحفية: "سجل خافي الهدف وربحنا المباراة، وأحيانًا تكتب كرة القدم هذه القصص، وهذه قصة جميلة، ويوم الأربعاء كانت هناك تقارير بأنه كان في بلباو، ولكنه سجل الليلة هدف الفوز".
وتابع: "كان من الجيد أن نشاهد هذه الأجواء في الملعب مرة أخرى، لذا بدا كل شيء أشبه بكرة القدم وعادت الحياة، ونحن سعداء بذلك، والأهم من ذلك آمل أن يعود الجميع إلى المنزل بصحة جيدة".
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