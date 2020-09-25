نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مظهر عبدالرحمن: هذا هو الفريق الأفضل لـ " تريزيجيه " في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث مظهر عبدالرحمن، نجم الكرة المصرية السابق،عن الفريق المناسب لإمكانيات تريزيجية، واختيار أرسين فينجر لمحمد النني.

قال مظهر عبدالرحمن في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار" : " الفريق المناسب لإمكانيات تريزيجية هو تشيلسي"، مؤكدا على حبه للاعب لإجتهاده ولبذله أقصى ما لديه في كل مباراة.

وعن كيف يقتنع مدرب بحجم أرسين فينجر باللاعب محمد النني، قائلا : لا يمكننا أن نشكك نحن في هذا الاختيار بعد إشادة أرسين فينجر ولأن من ضمه واحد من أفضل المدربين في العالم الذين نجحوا في اكتشاف العديد من المواهب والناشئين ، مؤكدا أن النني مظلوم إعلاميا.