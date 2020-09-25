هل تذكرون الممثل الكوميدي المصري اللمبي ‘‘محمد سعد’’؟؟.. شاهدوا من هي زوجته التي أخفاها عن الإعلام!!

هل تذكرون الممثل الكوميدي المصري اللمبي ‘‘محمد سعد’’؟؟.. شاهدوا من هي زوجته التي أخفاها عن الإعلام!!

ظهور مفاجئ لـ“القذافي” متوعدًا بمحاسبة هذه المرأة بتهمة تدمير ليبيا!

ظهور مفاجئ لـ“القذافي” متوعدًا بمحاسبة هذه المرأة بتهمة تدمير ليبيا!

الأهلي يخوض مرانه الأول بالمغرب استعدادًا للوداد

الأهلي يخوض مرانه الأول بالمغرب استعدادًا للوداد

موسيماني يفرض السرية على تدريبات الأهلي قبل موقعة الوداد بدوري أبطال أفريقيا

موسيماني يفرض السرية على تدريبات الأهلي قبل موقعة الوداد بدوري أبطال أفريقيا

دوري الأمم الأوروبية| فرنسا تواجه كرواتيا في تكرار نهائي المونديال.. والبرتغال أمام السويد بدون رونالدو

دوري الأمم الأوروبية| فرنسا تواجه كرواتيا في تكرار نهائي المونديال.. والبرتغال أمام السويد بدون رونالدو

لم يخطف منه التأهل من قبل.. هل ينجح موسيماني فى كسر عقدة الوداد مع الأهلي

لم يخطف منه التأهل من قبل.. هل ينجح موسيماني فى كسر عقدة الوداد مع الأهلي

بسبب كورونا.. أيسلندا تستبدل جهازها الفني أمام بلجيكا

بسبب كورونا.. أيسلندا تستبدل جهازها الفني أمام بلجيكا

سعفان يتابع الانتقال إلى التحول الرقمي مع مديريات القوي العاملة بالمحافظات

سعفان يتابع الانتقال إلى التحول الرقمي مع مديريات القوي العاملة بالمحافظات

"البيان" الإماراتية: أفعال تركيا غير العقلانية ستنقلب عليها قريبا

"البيان" الإماراتية: أفعال تركيا غير العقلانية ستنقلب عليها قريبا

سعفان يهنئ الفريق حلمي بعيد القوات الجوية‎: ذكرى أحد أخلد أيام الوطنية المصرية

سعفان يهنئ الفريق حلمي بعيد القوات الجوية‎: ذكرى أحد أخلد أيام الوطنية المصرية

الرئيسية الارشيف الرياضة

مظهر عبدالرحمن: هذا هو الفريق الأفضل لـ " تريزيجيه "

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مظهر عبدالرحمن: هذا هو الفريق الأفضل لـ " تريزيجيه "

مظهر عبدالرحمن: هذا هو الفريق الأفضل لـ " تريزيجيه "

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مظهر عبدالرحمن: هذا هو الفريق الأفضل لـ " تريزيجيه " في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث مظهر عبدالرحمن، نجم الكرة المصرية السابق،عن الفريق المناسب لإمكانيات تريزيجية، واختيار أرسين فينجر لمحمد النني. 

قال مظهر عبدالرحمن في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار" : " الفريق المناسب لإمكانيات تريزيجية هو تشيلسي"، مؤكدا على حبه للاعب لإجتهاده ولبذله أقصى ما لديه في كل مباراة. 

وعن كيف يقتنع مدرب بحجم أرسين فينجر باللاعب محمد النني، قائلا : لا يمكننا أن نشكك نحن في هذا الاختيار بعد إشادة أرسين فينجر ولأن من ضمه واحد من أفضل المدربين في العالم الذين نجحوا في اكتشاف العديد من المواهب والناشئين ، مؤكدا أن النني مظلوم إعلاميا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مظهر عبدالرحمن: هذا هو الفريق الأفضل لـ " تريزيجيه " على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

الكاتب

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إخترنا لك

مرتضى منصور: وزير الرياضة مش على راسه بطحة ومحدش يقدر يضغط عليه

0 تعليق