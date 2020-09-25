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أوباميانج يكشف أسباب تجديد عقده مع أرسنال

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أوباميانج يكشف أسباب تجديد عقده مع أرسنال

أوباميانج يكشف أسباب تجديد عقده مع أرسنال

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أوباميانج يكشف أسباب تجديد عقده مع أرسنال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الجابوني ايميريك اوباميانج لاعب ارسنال الانجليزي، عن أسباب تجديد عقده مع الفريق اللندني في الفترة الأخيرة، مؤكدا أنه يستمتع حاليا مع النادي بقيادة ميكيل ارتيتا. 

وقال اوباميانج في تصريحات صحفية: "‏هنالك عاملين أقنعاني بالبقاء مع أرسنال، والأول هو ميكيل أرتيتا، لأنه ومنذ مجيئه أحضر فلسفة ايجابية للفريق".

وواصل: "أعتقد أن ذلك الأمر كان مهمًا لأنه ناسب طريقة لعبي، وشعرت أنه بإمكاني التطور تحت قيادته، وذلك بجانب الحب الذي حصلت عليه من الجماهير والنادي بأكمله".

وأكمل: "‏الجميع كان يعاملني بشكل جيد للغاية، وشعرت أنني في منزلي لهذا أنا باقٍ، وحظيت بمحادثة مع أرتيتا وكان من المفترض أن نتحدث حول لقاء معين، ولكنه قال لي 'انسى ذلك، ودعنا نتحدث عن المستقبل، ومن ثم سألني ماذا أرغب بفعله".

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محمد الشيخ

الكاتب

محمد الشيخ

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