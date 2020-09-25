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مواعيد مباريات اليوم الجمعة 25 - 9 - 2020 والقنوات الناقلة

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مواعيد مباريات اليوم الجمعة 25 - 9 - 2020 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 25 - 9 - 2020 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الجمعة 25 - 9 - 2020 العديد من المباريات المهمة سواء في الدوري المصري أو الدوري الفرنسي أو الألماني.

وتأتي مواعيد مباريات اليوم كالاتي:

مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم

هيرتا برلين ضد أينتراخت فرانكفورت 8:30 على قناة beIN SPORT FR HD1

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي اليوم

ليل ضد نانت 9:00 على قناة beIN SPORT HD 6

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم

حرس الحدود ضد طلائع الجيش 3:00 على قناة أون تايم سبورت

مصر المقاصة ضد المقاولون العرب 5:30 على قناة أون تايم سبورت

الاتحاد السكندرى ضد إنبى 8:00 على قناة أون تايم سبورت

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مواعيد مباريات اليوم الجمعة 25 - 9 - 2020 والقنوات الناقلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

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محمد فؤاد

الكاتب

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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