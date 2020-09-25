أحمد الشيخ يعد جماهير الأهلي بتحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا

أكد أحمد الشيخ نجم النادي الأهلي، أنه يعد جماهير فريقه بالتتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا، الغائبة عن النادي منذ عام 2013.
وقال الشيخ في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس: "لي الشرف للعب بالنادي الأهلي، ولكن لدي مشكلة بسيطة في عقدي وأخذت عهدا من محمود الخطيب رئيس النادي، وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة بحلها".
وأكمل: "عندي استعداد ألعب للأهلي بدون عقد إلا إذا رغب الأهلي في رحيلي".
واختار الشيخ، محمد الشناوي حارس مرمى فريقه نجم الموسم هذا الموسم، لتألقه خلال المباريات وقيادة فريقه للتتويج ببطولة الدوري.
واعتبر الشيخ أن عودة اللاعبين المصابين تعد نقطة قوة للفريق لدعم صفوفه خلال الفترة المقبلة بالموسم.
كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين عن وجود محاولات من النادي الأهلي، مع ميشيل يانكون مدرب حراس المرمي بالفريق الأول من أجل اقناعه بالاستمرار مع الفريق حال رحيل المدير الفني رينيه فايلر.
وقال ياسين عبر برنامجه نمبر وان علي قناة النهار: "مسؤولو الأهلي، أغروا مدرب الحراس بزيادة راتبه خمسة الاف دولار ليصبح ١٥ ألف دولار فى الشهر بدلا من ١٠ الاف، وهو ما رحب به يانكون، الذى لديه رغبة في الاستمرار مع المارد الأحمر".
ويقدم محمد الشناوي حارس الأهلى مستويات متميزة منذ قدوم يانكون الي القلعة الحمراء مطلع الموسم الماضي.
وأكد شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم النادي الأهلي أن مجلس الإدارة الأحمر لن يتم إجباره على الإعلان عن قراراته في وقت لا يريده.
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