نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حارس تشيلسي الجديد يتحدث عن انتقاله للبلوز واللعب في البريميرليج في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تحدث إدوارد ميندي حارس مرمى نادي تشيلسي الجديد، عن كواليس انتقاله إلى البلوز في الأيام الماضية، مشيرا إلى أن حلمه هو اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وقال ميندي في تصريحات صحفية: "لقد كنت من مشجعي تشيلسي منذ أن كنت صغيرًا، وأعشق هذا النادي، وعندما كان عمري 12 عامًا، وأتيحت لي الفرصة مع فريق سابق لعبت فيه للذهاب إلى برايتون، وشاهدنا مباراة لتشيلسي".
وواصل: "لعب أكبر المواهب الأفريقية لهذا الفريق دروجبا، إيسيان، إيتو، ميكيل، وعندما ترى ذلك، فأنت تريد أن تستمر على نهجهم، وفيما يتعلق بحارس المرمى، فأنا الأول لذلك أشعر بالفخر حقًا، وهى أيضًا مسؤولية كبيرة".
وأكمل: "أنا دائمًا في انتظار متابعة البريميرليج مباشرة في نهاية كل أسبوع، ولكن هناك الكثير من المباريات، والكثير من التنافس، والكثير من الأهداف مثل نهاية الأسبوع الماضي، إنه دوري جذاب، والملاعب رائعة، وعند عودة الجماهير يكون هناك حماس مذهل".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حارس تشيلسي الجديد يتحدث عن انتقاله للبلوز واللعب في البريميرليج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.
0 تعليق