نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم بايرن ميونخ يكشف حقيقة رحيله في الميركاتو الصيفي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - كشف خافي مارتينيز لاعب خط وسط بايرن ميونخ الألماني، عن حقيقة رحيله من النادي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية حاليا.
وقد توج بايرن ميونخ بلقب السوبر الأوروبي بالأمس على حساب إشبيلية، وذلك عقب الفوز بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، وسجل مارتينيز هدف الفوز لصالح الفريق البافاري.
وقال مارتينيز في تصريحات صحفية: "لا أعرف ما الذي سيحدث في الأيام القليلة المقبلة، ولكن إذا كنت سأغادر بهذه الطريقة، فهذا حلم".
وتابع: "كان إشبيلية المنافس الأقوى لنا في الأشهر القليلة الماضية، وشعرنا أنهم فاقوا عددنا في بعض مراحل المباراة، ومع لوبيتيجي لديك واحد من أفضل المدربين في العالم".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نجم بايرن ميونخ يكشف حقيقة رحيله في الميركاتو الصيفي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.
0 تعليق