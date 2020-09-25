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نجم باريس سان جيرمان: حلم كل أرجنتيني هو تتويج ميسي بكأس العالم

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نجم باريس سان جيرمان: حلم كل أرجنتيني هو تتويج ميسي بكأس العالم

نجم باريس سان جيرمان: حلم كل أرجنتيني هو تتويج ميسي بكأس العالم

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم باريس سان جيرمان: حلم كل أرجنتيني هو تتويج ميسي بكأس العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبر لينادرو باريديس لاعب فريق باريس سان جيرمان، عن سعادته البالغة بسبب مزاملة ليونيل ميسي في المنتخب، مؤكدا أنه شرف كل لأي لاعب كرة قدم اللعب بجوار ليونيل. 

وقال باريديس في تصريحات صحفية: "حلم جميع الارجنتينيين أن يكون ميسي بطل لـ كأس العالم، ونسعى لفعل ذلك في المونديال المقبل".

وأشار، عن تحمسه للشائعات حول قدوم ميسي إلى باريس: "كيف لا اتحمس للشائعات التي كانت تدور حول ميسي؟، وكنت أتمنى حدوث ذلك".

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امير السيد

الكاتب

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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