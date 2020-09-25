هل تذكرون الممثل الكوميدي المصري اللمبي ‘‘محمد سعد’’؟؟.. شاهدوا من هي زوجته التي أخفاها عن الإعلام!!

هل تذكرون الممثل الكوميدي المصري اللمبي ‘‘محمد سعد’’؟؟.. شاهدوا من هي زوجته التي أخفاها عن الإعلام!!

ظهور مفاجئ لـ“القذافي” متوعدًا بمحاسبة هذه المرأة بتهمة تدمير ليبيا!

ظهور مفاجئ لـ“القذافي” متوعدًا بمحاسبة هذه المرأة بتهمة تدمير ليبيا!

الأهلي يخوض مرانه الأول بالمغرب استعدادًا للوداد

الأهلي يخوض مرانه الأول بالمغرب استعدادًا للوداد

موسيماني يفرض السرية على تدريبات الأهلي قبل موقعة الوداد بدوري أبطال أفريقيا

موسيماني يفرض السرية على تدريبات الأهلي قبل موقعة الوداد بدوري أبطال أفريقيا

دوري الأمم الأوروبية| فرنسا تواجه كرواتيا في تكرار نهائي المونديال.. والبرتغال أمام السويد بدون رونالدو

دوري الأمم الأوروبية| فرنسا تواجه كرواتيا في تكرار نهائي المونديال.. والبرتغال أمام السويد بدون رونالدو

لم يخطف منه التأهل من قبل.. هل ينجح موسيماني فى كسر عقدة الوداد مع الأهلي

لم يخطف منه التأهل من قبل.. هل ينجح موسيماني فى كسر عقدة الوداد مع الأهلي

بسبب كورونا.. أيسلندا تستبدل جهازها الفني أمام بلجيكا

بسبب كورونا.. أيسلندا تستبدل جهازها الفني أمام بلجيكا

سعفان يتابع الانتقال إلى التحول الرقمي مع مديريات القوي العاملة بالمحافظات

سعفان يتابع الانتقال إلى التحول الرقمي مع مديريات القوي العاملة بالمحافظات

"البيان" الإماراتية: أفعال تركيا غير العقلانية ستنقلب عليها قريبا

"البيان" الإماراتية: أفعال تركيا غير العقلانية ستنقلب عليها قريبا

سعفان يهنئ الفريق حلمي بعيد القوات الجوية‎: ذكرى أحد أخلد أيام الوطنية المصرية

سعفان يهنئ الفريق حلمي بعيد القوات الجوية‎: ذكرى أحد أخلد أيام الوطنية المصرية

الرئيسية الارشيف الرياضة

جوارديولا يوضح حجم إصابة دي بروين في مباراة بورنموث بكأس الرابطة

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
جوارديولا يوضح حجم إصابة دي بروين في مباراة بورنموث بكأس الرابطة

جوارديولا يوضح حجم إصابة دي بروين في مباراة بورنموث بكأس الرابطة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوارديولا يوضح حجم إصابة دي بروين في مباراة بورنموث بكأس الرابطة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

أوضح بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، حجم إصابة اللاعب البلجيكي كيفين دي بروين لاعب خط وسط الفريق، والتي تعرض لها أمام بورنموث في كأس الرابطة الإنجليزية. 

ونجح مانشستر سيتي في التأهل لدور الثمن نهائي من كأس الرابطة بعد الفوز على بورنموث بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد. 

وقال جوارديولا في تصريحات صحفية: "كيفين دي بروين الآن بخير، وأعتقد أنه إصابته ليست خطيرة، وهو فقد الوعي ولكنه عاد واستكمل المباراة بشكل طبيعي".

وتابع: "‏لا أعرف موقف اللاعبين المصابين من مباراة ليستر، وغدا الأمر سيكون أكثر وضوحا، لكني لا أعتقد لحاقهم بالمباراة".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جوارديولا يوضح حجم إصابة دي بروين في مباراة بورنموث بكأس الرابطة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

اسماعيل الماحي

الكاتب

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

مصر كلها هتسمع تسجيلاتك والسباب الموجه لي وللدولة.. مرتضى منصور لـ عمرو الجنايني: هحبسك

0 تعليق