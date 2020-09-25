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صدمة كبرى للزمالك قبل موقعة نصف نهائي دوري الأبطال

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صدمة كبرى للزمالك قبل موقعة نصف نهائي دوري الأبطال

صدمة كبرى للزمالك قبل موقعة نصف نهائي دوري الأبطال

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صدمة كبرى للزمالك قبل موقعة نصف نهائي دوري الأبطال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصبح فريق الزمالك مهددًا بخسارة جهود واحد من لاعبيه الأساسيين خلال المواجهة المرتقبة أمام فريق الرجاء المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والمقرر لها منتصف الشهر المقبل.

وأكدت تقارير صحفية إصابة المغربي محمد أوناجم لاعب الزمالك وحاجته لفترة علاج تتراوح ما بين اسبوعين و3 أسابيع قبل عودته مجددا للمشاركة في مباريات الفريق الأبيض.

وغاب "أوناجم" عن مباراة فريقه الأخيرة أمام طنطا ببطولة الدوري الممتاز بسبب الإصابة.

الجهاز الطبي للزمالك سوف يبذل قصاري جهده لمحاولة تجهيز محمد أوناجم سريعا للحاق بمباراتي الفريق أمام الرجاء المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وحدد الكاف يوم 18 أكتوبر المقبل موعدا للقاء الذهاب بين الزمالك والرجاء المغربي في المغرب، فيما ستقام مباراة الإياب في برج العرب بالإسكندرية يوم 24 من نفس الشهر، بنصف نهائي دوري الأبطال الإفريقي.

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فاطمة نصر

الكاتب

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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