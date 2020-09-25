أبرزهم عماد النحاس.. المرشحون لقيادة الأهلي خلفا لفايلر

وأضاف المصدر ان فايلر متمسك بالرحيل لقضاء إجازة خلال شهر اكتوبر القادم وهو ماترفضه الادارة خوفا من رحيل المدرب قبل مباراة نصف النهائي وهو ما قد يؤثر علي الفريق .
وخلال ساعات من الان سيعلن السويسري رينيه فايلر كلمته الاخيرة بالبقاء او الرحيل عن النادي الاهلي ويبدو انه مازال متمسكا بخروجه من المارد الاحمر في الوقت الحالي .
وبدأت الجماهير مهمة البحث عن مدير فني جديد للنادي الاهلي وابرز المرشحين هو عماد النحاس المدير الفني الحالي لفريق المقاولون العرب بعد الاداء المميز مع الذئاب طوال الفترة الماضية .
واصبح عماد النحاس علي رأس القائمة الوطنية المرشحه لقيادة الفريق الفترة المقبلة وخلفة محمد يوسف الذي قاد الفريق للفوز ببطولة افريقيا وكان متواجد مع اللاعبين خلال وقت قصير .
اما علي المستوي استقدام مدرب فني اجنبي فمازالت الادارة تجمع السيرة الذاتيه لعدد كبير من المدربين ولم يتم تحديد قائمة محددة حتي الان .
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