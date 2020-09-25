استعدادا لتصفيات أمم أفريقيا.. منتخب الشباب يستأنف تدريباته غدا

يستأنف منتخب مصر للشباب بقيادة ربيع ياسين غدا السبت المعسكر المفتوح بتدريب صباحي، ويستمر المعسكر حتي نهاية شهر سبتمبر الجاري.

ومنح ربيع ياسين لاعبي منتخب شباب الفراعنة راحة سلبية اليوم الجمعة بعد خوض مباراة ودية أمام فريق الاتصالات أمس الخميس انتهت بالتعادل.

وتعادل منتخب مصر للشباب بقيادة ربيع ياسين مع فريق المصرية للاتصالات في المباراة الودية التي أقيمت امس علي الملعب الفرعي لاستاد القاهرة في إطار الاستعداد لبطولة شمال أفريقيا بتونس.

وخاض منتخب شباب الفراعنة اللقاء الودي بتشكيل مكون من : السيد عطية لحراسة المرمي حسام عبد المجيد محمد المغربي محمد اشرف ومؤمن عوض وفي وسط الملعب أحمد خالد وعبد الرحمن العشري احمد اشرف وكريم محمد ويوسف حسن وفي الهجوم محمود عبد العزيز نايسون.

وتسببت إقامة انتخابات مجلس النواب المصري المقرر إقامتها يومي 24و25 أكتوبر المقبل في تعديل برنامج المباريات الودية الدولية لمنتخب الشباب المصري.

وكان من المقرر ان يواجه المنتخب نظيره السعودي أو البحريني في الفترة من 20 إلي 25 من نفس الشهر.

من المنتظر أن يقوم عادل محفوظ المدير الإداري للمنتخب بمخاطبة تلك المنتخبات لتعديل موعد المباريات بسبب ظروف إقامة الانتخابات.

يذكر أن منتخب الشباب بقيادة ربيع ياسين انتظم في معسكر مفتوح بأستاد القاهرة من يوم الجمعة الماضي ويستمر حتي نهاية الشهر الجاري استعدادا لتصفيات لبطولة شمال أفريقيا المؤهلةً لبطولةً كاس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها بموريتانيا2021