نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شبان قنا ضيفا على طهطا بالقسم الثاني في المقال التالي
يدخل فريق الشبان المسلمين بقنا اللقاء متحفزا لتحقيق فوز يضمن له الاستمرارية ضمن مربع المنافسة على صدارة المجموعة، وإنهاء الموسم بنفس الترتيب، لاسيما بعد خسارته المباراة السابقة امام البنك الأهلي بثنائية نظيفة، وتوقف رصيده عند31 نقطة بالمركز الرابع.
فيما يدخل فريق طهطا متذيل المجموعة برصيد 11 نقطة، بعد تعادله المباراة الماضية مع فريق نادي الألومنيوم بهدفين لكل فريق، ويسعي لاستغلال الانتعاش التي يعيشها اللاعبين بعد التعادل الاخير أمام الالومنيوم خارج ملعبه، وتحقيق فوز يزيد من آماله بالبقاء في دوري القسم الثاني.
وكانت مباراة الدور الأول، انتهت بفوز الشبان بهدف، أحمد الجبلاوي.
ترتيب المجموعة الأولى
1- بنى سويف 38 نقطة
2- البنك الأهلي 38 نقطة
3- الألومنيوم 33 نقطة
4- شبان قنا 31 نقطة
5- بترول أسيوط 27 نقطة
6- سوهاج 25 نقطة
7- تليفونات 23 نقطة
8- المنيا 22 نقطة
9- الإعلاميين 19 نقطة
10-الفيوم18 نقطة
11- ديروط 11 نقطة
12- طهطا 11 نقطة
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شبان قنا ضيفا على طهطا بالقسم الثاني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.