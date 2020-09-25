نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدينامو.. الأهلي يُحدد موعد تجديد عقد نجم الفريق في المقال التالي
ويسعى المارد الأحمر، للحفاظ على عمرو السولية لاعب وسط الفريق، ضمن صفوفه نظرًا لأهميته وكونه واحد من العناصر الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها.
ومن المنتظر أن يوقع اللاعب عقود انتقاله بعد مشوار الفريق في دوري أبطال إفريقيا، خاصةً أنه تم تأجيلها خلال الأيام الماضية بسبب تعرضه للإصابة.
ويستعد الأهلي لمواجهة الوداد البيضاوي المغربي، في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث تقام مباراة الذهاب في الدار البيضاء، ومباراة الإياب بالقاهرة.
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