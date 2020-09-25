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الدينامو.. الأهلي يُحدد موعد تجديد عقد نجم الفريق

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدينامو.. الأهلي يُحدد موعد تجديد عقد نجم الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اتفق مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب مع نجم الفريق الأول لكرة القدم، على تجديد تعاقده عقب نهاية دوري أبطال إفريقيا.

ويسعى المارد الأحمر، للحفاظ على عمرو السولية لاعب وسط الفريق، ضمن صفوفه نظرًا لأهميته وكونه واحد من العناصر الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها.

ومن المنتظر أن يوقع اللاعب عقود انتقاله بعد مشوار الفريق في دوري أبطال إفريقيا، خاصةً أنه تم تأجيلها خلال الأيام الماضية بسبب تعرضه للإصابة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الوداد البيضاوي المغربي، في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث تقام مباراة الذهاب في الدار البيضاء، ومباراة الإياب بالقاهرة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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