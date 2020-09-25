ميدو: كومان ذبحني وطلب رحيلي.. ولا أقارن نفسي بميسي.. شاهد

وكتب ميدو :" اريد ان ارى رد فعل كومان على تصريحات ميسي بشأن سواريز..
و " تابع : " كومان ذبحني وطلب رحيلي من اياكس عندما قلت رأيي في الاعلام في امور تخص الفريق رغم ان عمري كان ١٨ عاما!!
و " اكد " لا اقارن نفسي بميسي لكن موقف اليوم سيؤكد لي اشياء كثيرة تمنيت ان يثبتها لي الزمن".
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و انتقد أحمد حسام ميدو، الأندية المصرية؛ بسبب عدم وجود استقرار فني، وتغيير عدد كبير من المدربين.
وقال ميدو، في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار: "الأندية في مصر لا تمتلك مشاريع محددة؛ لذلك لا تستهدف الاستقرار الفني، ويقومون بتغيير عدد كبير من المدربين".
وختم حديثه : "المدربون الأجانب حاليا لا يفضلون التواجد في مصر؛ بسبب عدم الاستقرار الفني، باستثناء دجلة والمقاولون، فلا يوجد نادٍ يريد أن يقوم بمشروع رياضي".
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