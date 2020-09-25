كأس مصر يثير أزمة.. سموحة يطلب التأجيل والجبلاية ترفض ومرتضى منصور يهدد بالانسحاب

أثارت مباراة الزمالك وسموحة فى كأس مصر المقرر إقامتها يوم ٥ أكتوبر القادم أزمة بين اتحاد الكرة ومسؤلى الفريقين.

سموحة يرغب فى إراحة لاعبيه ومنح الزمالك الفرصة من أجل الاستعداد للمعترك الإفريقي أمام نظيره الرجاء المغربي فى نصف نهاءى دورى ابطال افريقيا فيما ترفض الجبلاية التأجيل رغبة فى إنهاء المسابقات المحلية.

اتحاد الكرة سبق وأن أعلن مواعيد المباريات المؤجلة من بطولة كأس مصر ومن المقرر أن يلعب الأهلي ضد الترسانة في دور الـ16 بينما سيلاقي الزمالك نظيره سموحة.

وجاءت مواعيد مباريات دور الـ16 من كأس مصر الأهلي ضد الترسانة الساعة 8 مساءً يوم 30 من سبتمبر الجاري على استاد السلام فيما جاءت مباراة الزمالك ضد سموحة الساعة 8 مساءً يوم 5 من أكتوبر المقبل على استاد الإسماعيلية.

دوت الخليج يسلط الضوء على أزمة الزمالك وسموحة مع اتحاد الكرة التي وصلت إلى طريق مسدود.

سموحة يطلب التأجيل

المهندس محمد فرج عامر رئيس نادى سموحة طالب عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" بتأجيل لقاء الكأس أمام القلعة البيضاء من أجل تفادى الإجهاد للاعبي الفريق السكندرى ومنح الزمالك فرصة الاستعدادا لمباراة الرجاء فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا.

وقال فرج عامر عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "سموحة يطلب تأجيل مباراة الزمالك في الكأس لتفادي الإجهاد، ولإعطاء الزمالك فرصة للاستعداد قبل نهائي إفريقيا".

الجبلاية ترفض

رفضت إدارة المسابقات فى اتحاد الكرة برئاسة حسام الزناتي طلب نادى سموحة بتأجيل مباراة الفريق السكندرى أمام الزمالك فى كأس مصر المقرر اقامتها يوم 5 أكتوبر المقبل.

وتمسكت إدارة المسابقات بإقامة لقاء الكأس بين الزمالك وسموحة فى موعده كى لا يتسبب التأجيل فى إرباك الدورى المحلى فى ظل رغبة اللجنة الخماسية المؤقتة للجبلاية فى إنهاء المسابقات المحلية خلال شهر اكتوبر المقبل فضلا عن كون مباراة الزمالك فى نصف نهائى دورى ابطال إفريقيا ستقام يوم 17 أكتوبر المقبل.

مرتضى يهدد بالانسحاب

أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن فريق الكرة بالنادي لن يخوض مباراته أمام سموحة، بمنافسات كأس مصر للموسم الجاري، والمقرر لها الخامس من أكتوبر الجاري.

وأضاف مرتضى في تصريحات تليفزيونية:"فرج عامر رئيس سموحة أرسل لي خطاب تضامن مع نادي الزمالك في موقفه من عدم خوض المباراة، من أجل مصلحة الفريق الأبيض وتمثيله للكرة المصرية في دوري أبطال أفريقيا".

وواصل: "أحذر اللجنة الخماسية من غضب جماهير الزمالك وأتفقت مع رئيس سموحة على عدم خوض المباراة".