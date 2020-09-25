لويس سواريز يجتاز الفحص الطبي في أتلتيكو مدريد

اجتاز المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز لاعب فريق برشلونة الكشف الطبي في أتلتيكو مدريد، اليوم، الجمعة، تمهيدا لإتمام إجراءات انضمامه إلى الروخي بلانكوس.

وذكرت صحيفة " موندو ديبورتيفو" أن لويس سواريز وصل إلى العاصمة مدريد صباح اليوم، الجمعة، واجتاز الكشف الطبي بنجاح.

وأضافت، أن لويس سواريز قد يوقع على عقود انضمامه رسميا إلى صفوف أتلتيكو مدريد، اليوم، الجمعة.

وأشارت الصحيفة، أن لويس سواريز سيوقع لمدة موسمين، مقابل 15 مليون يورو.

وتابعت الصحيفة، أن سواريز لن يتمكن من رؤية دييجو سيميوني في الوقت الحالي، بسبب خضوع المدرب الأرجنتيني للعزل الصحي، نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد.

كان نادي برشلونة أقام مؤتمرا صحفيا لـ سواريز بمقر النادي، أمس، الخميس، في يوم وداعه، كما تم وضع الكؤوس التي توج بها اللاعب خلال مسيرته مع البلوجرانا، على ملعب الكامب نو، ليلتقط معها اللاعب بعض الصور التذكارية.