نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعاون يكشف حجم إصابة حمدان الرويلي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي التعاون السعودي عن مدى حجم الإصابة التي لحقت بلاعبه،نجم الفريق حمدان الرويلي أمس الخميس، خلال مواجهة على الدحيل القطري والتي انتهت بفوز التعاون بهدف مقابل لا شئ ، في ختام دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.
وخلال الحساب الرسمي على "تويتر" قال سكري القصيم:" إن الرويلي تعرض لكسر في عظمة الساق، نُقل بسببه إلى المستشفى، لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة".
كما وجه رئيس التعاون محمد القاسم، رسالة إلى الرويلي عبر حسابه على "تويتر"، قائلا: "الغالي حمدان الرويلي، دعوات كل محبي التعاون لك بالسلامة، وبأسم الجميع نهديك هذا الفوز.. وعودة عاجلة بإذن الله".
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