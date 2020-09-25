رغم إصابة 16 لاعبا بـ كورونا.. الاتحاد البرازيلي يرفض تأجيل مباراة فلامنجو و بالميراس

كان نادي فلامنجو طلب من الاتحاد البرازيلي خلال الساعات الماضية، تأجيل مباراته أمام بالميراس، بسبب إصابة 16 لاعبا في صفوفه بفيروس كورونا.
وأكد الاتحاد البرازيلي في بيان رسمي أن مباراة فلامنجو وبالميراس ستقام في موعدها، ولا يوجد نية للتأجيل.
وأضاف البيان:" أن فريق فلامنجو أكثر من 13 لاعبون جاهزون لخوض، وبالتالي لا يوجد داعٍ لتأجيل اللقاء.
وتنص لوائح الاتحاد البرازيلي على عدم تأجيل أي مباراة، في حال جاءت نتائج فحوصات كورونا سلبية لـ 13 لاعبا أو أكثر.
كان الاتحاد البرازيلي استأنف النشاط الكروي في شهر يونيو الماضي، بعد توقف طويل، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
وتعد البرازيل ضمن قائمة الدول الأكثر تضررا من فيروس كورونا في العالم، حيث وصل عدد الوفيات بها نتيجة تفشي الفيروس إلى أكثر من 135 ألف حالة.
ويحتل بالميراس المركز الرابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري البرازيلي برصيد 18 نقطة، بفارق نقطة عن فلامنجو صاحب المركز السادس.
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