نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رغم تألقه.. آرسنال يتخذ قرار صادم ضد محمد النني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينوي نادي أرسنال الإنجليزي اتخاذ قرار صادم ضد المصري محمد النني نجم وسط الفريق رغم تألقه بشكل واضح مع الفريق في الفترة الأخيرة. وأكدت صحيفة "ديلي تليجراف" أن نادي أرسنال لازال مصمم على ضم الغاني توماس بارتي نجم نادي أتلتيكو مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وكشفت الصحيفة أن نادي أرسنال وضع النني على قائمة اللاعبين الذين ينوي بيعهم لتمويل صفقة بارتي هذا الصيف بسبب مرور النادي بأزمة مالية. وأشارت الصحيفة إلى أن هناك لاعبيين آخرين ينوي أرسنال بيعهم مع النني لتمويل صفقة بارتي وهما لوكاس توريرا وماتيو جندوزي. وحسب ما ذكرته الصحيفة فإن نادي أرسنال ينوي حسم صفقة توريرا عن طريق دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده والتي تصل إلى 40 مليون يورو ولكن عقب بيع اللاعبين الثلاثة.

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